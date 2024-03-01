Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Европейского Союза против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), который отвечает за санкции принял решение о введении дальнейших санкций против РФ.

Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций ЕС, принятых в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины в течение последних двух лет.

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"Физические, юридические лица и организации, попавшие под санкции, - это прежде всего те, что работают в военно-промышленном комплексе России и участвуют в производстве ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов и другого военного оборудования", - говорится в сообщении.

Кроме того, санкции также распространяются на судей и чиновников с оккупированных территорий Украины, а также на лиц и организации, причастные к принудительному перемещению украинских детей.

Добавляется, что дополнительные торговые санкции были введены с целью дальнейшего предотвращения приобретения Россией чувствительных товаров и технологий для российских военных.

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Напомним:

Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц.