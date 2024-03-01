ЕС усилит контроль за экспортом зерна из Украины, чтобы успокоить опасения фермеров

Европейский Союз ужесточит контроль за соблюдением договоренностей перевозчиками, перевозящими зерно из Украины. Это делается для того, чтобы успокоить недовольство фермеров ЕС и содействовать свободной торговле, которая помогает всему блоку.

Об этом сообщила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, пишет агентство Reuters.

Reuters пишет, что фермеры по всей Европе протестуют против ряда проблем, в том числе против того, что они считают нечестной конкуренцией со стороны Украины.

Многие, особенно в соседних с Украиной странах, утверждают, что их интересы пострадали из-за шагов ЕС по открытию "коридоров солидарности", отмене таможенных пошлин и введению других мер, направленных на помощь Киеву в выводе зерна на рынок на фоне российского вторжения.

Реклама:

"Закрытие границ – это никогда не хорошая идея, тем более с соседом, который так нуждается в связи. Пока соглашения выполняются должным образом, не должно быть проблем, и мы работаем над усилением контроля над этим исполнением", - сказала в интервью. Reuters еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

"Другими словами, мы должны убедиться, что перевозчики не нарушают условия соглашений. Что они могут совершать только двусторонние операции, что они имеют право на транзит."

Страны ЕС также могут извлечь выгоду от этой торговли, сказала Валеан. Экспорт автомобильным транспортом в Украину из Польши, Румынии и Словакии вырос на двузначные цифры, что превышает рост объемов товаров, поступающих из Украины в эти страны.

Реклама:

Читайте также: На границе с Украиной – высыпают зерно, а с Беларусью – свободный трафик. Как Польша покупает российскую агропродукцию