В прошлом году ЕС сократил импорт российской металлургической продукции почти на 40%.

По сравнению с 2022 годом Европейский союз в 2023 году сократил импорт продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) из России на 39,5%, до 4,8 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat, пишет GMK Center.

Расходы на импорт российской продукции ГМК за прошлый год сократились на 38,5% по сравнению с 2022 годом до 2,4 миллиарда евро.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты – 69,4% общего объема импорта. За год ЕС импортировал из РФ 3,11 млн. тонн соответствующей продукции, что на 16,6% меньше, чем в 2022 году. Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию – 1,22 млн. тонн (-16,8%).

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Поставки железной руды из РФ в ЕС за 2023 год составили 332,3 тысячи тонн, что на 88,2% меньше по сравнению с 2022 годом. Большая часть сырья отгружена в Словакию – 185,94 тысячи тонн (-66%). Импорт ферросплавов составил 46,1 тысячи тонн (-63,9%), чугуна – 1,4 млн тонн (+20,1%), металлолома – 35,1 тыс. т (-95,3%).

Среди основных потребителей этой российской продукции ГМК в 2023 году:

чугун – Италия – 1,18 млн т (+22,1%);

ферросплавы – Нидерланды – 34,5 тыс. т (-67,5%);

металлолом – Литва – 31,35 тыс. т (+84%).

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