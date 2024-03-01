В обращении к Федеральному собранию Путин наобещал россиянам на 130 миллиардов долларов - Bloomberg

Обещания, которые президент РФ Владимир Путин озвучил перед президентскими выборами в России, могут обойтись стране в десятки миллиардов долларов в течение следующих шести лет.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Аналитики считают, что новые национальные проекты, предложенные Путиным в ежегодном обращении к Федеральному собранию, вместе с инициативами по повышению уровня жизни и масштабным списанием долгов российским регионам, могут стоить казне Кремля более 130 миллиардов долларов, которые пока не учтены в бюджете", — пишет агентство.

Анализ, проведенный Дмитрием Полевым, инвестиционным директором Astra Asset Management, показывает, что проекты могут стоить России до 2 триллионов рублей в год или более 130 миллиардов долларов США за шесть лет. Это учитывает не только государственные расходы, но и предлагаемое списание двух третей ссуд, предоставленных из федерального бюджета российским регионам, а также инвестиции в коммунальные услуги.

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Предложения Путина включают в себя расширение государственной поддержки для повышения рождаемости и продолжительности жизни, а также инвестиции в улучшение инфраструктуры, стимулирование развития технологий и увеличение экспорта не нефтяной продукции. Несколько других идей направлены на развитие человеческих ресурсов, поскольку Россия сталкивается с острой нехваткой рабочей силы, что ухудшается из-за войны в Украине.