В Мозамбике планируют возобновить строительство самого дорогого завода по производству СПГ в Африке

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Проект по производству СПГ Mozambique LNG, который уже получил 15 миллиардов долларов инвестиций, ожидает возобновления строительства после приостановки в 2021 году из-за атак террористов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Mozambique LNG начал свою историю с открытия огромного количества природного газа у побережья северной части Мозамбика в 2010 году.

Оператором проекта является компания TotalEnergies - второй крупнейший в мире игрок на рынке СПГ.

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Географическое расположение позволяет проекту удовлетворить потребности атлантического и азиатско-тихоокеанского рынков, а также удовлетворить растущий спрос на энергоносители на Ближнем Востоке и Индийском субконтиненте.

План предусматривает примерно 65 триллионов кубических футов добываемого природного газа, включая проект с двумя технологическими линиями с возможностью расширения до 43 миллионов тонн в год.

Запланированный наземный объект, предназначенный для экспорта крупных газовых месторождений Мозамбика, привлек самое большое проектное финансирование, которое когда-либо видели в Африке, размером в 15 млрд долл, при том, что запланированные инвестиции составляют 20 млрд долл.

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В 2021 году связанные с Исламским государством нападения боевиков вблизи объекта заставили Total эвакуировать персонал и объявить форс-мажорные обстоятельства.

Кредиторы проекта, среди которых есть Экспортно-импортный банк США, который выделил наибольшую долю финансирования в размере 4,7 миллиарда долларов США, проводят оценку по восстановлению финансирования.

В TotalEnergies заявили, что компания достигла прогресса с поставщиками и подрядчиками по перезапуску в середине 2024 года.

Экономическая правда