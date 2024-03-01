В Мозамбике планируют возобновить строительство самого дорогого завода по производству СПГ в Африке
Проект по производству СПГ Mozambique LNG, который уже получил 15 миллиардов долларов инвестиций, ожидает возобновления строительства после приостановки в 2021 году из-за атак террористов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Mozambique LNG начал свою историю с открытия огромного количества природного газа у побережья северной части Мозамбика в 2010 году.
Оператором проекта является компания TotalEnergies - второй крупнейший в мире игрок на рынке СПГ.
Географическое расположение позволяет проекту удовлетворить потребности атлантического и азиатско-тихоокеанского рынков, а также удовлетворить растущий спрос на энергоносители на Ближнем Востоке и Индийском субконтиненте.
План предусматривает примерно 65 триллионов кубических футов добываемого природного газа, включая проект с двумя технологическими линиями с возможностью расширения до 43 миллионов тонн в год.
Запланированный наземный объект, предназначенный для экспорта крупных газовых месторождений Мозамбика, привлек самое большое проектное финансирование, которое когда-либо видели в Африке, размером в 15 млрд долл, при том, что запланированные инвестиции составляют 20 млрд долл.
В 2021 году связанные с Исламским государством нападения боевиков вблизи объекта заставили Total эвакуировать персонал и объявить форс-мажорные обстоятельства.
Кредиторы проекта, среди которых есть Экспортно-импортный банк США, который выделил наибольшую долю финансирования в размере 4,7 миллиарда долларов США, проводят оценку по восстановлению финансирования.
В TotalEnergies заявили, что компания достигла прогресса с поставщиками и подрядчиками по перезапуску в середине 2024 года.
Экономическая правда