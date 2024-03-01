Оператор газотранспортной системы уплатил в госбюджет почти 6 миллиардов дивидендов

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) перечислил в государственный бюджет 5,4 миллиарда гривен авансового платежа по дивидендам по итогам работы в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Это первая часть суммы. В целом по результатам 2023 года ОГТСУ оплатит в государственный бюджет рекордную сумму за всю историю компании, начиная с момента создания в 2019 году", — говорится в сообщении.

Вторая часть дивидендов за 2023 год будет уплачена в сроки, установленные действующим законодательством Украины.

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В 2023 году Оператор газотранспортной системы Украины на 33% сократил использование топливного газа и на 59% – технологические затраты. Это позволило дополнительно сэкономить более 3 млрд. грн.

Напомним:

5 февраля 2024 Кабинет Министров установил для госпредприятий базовый норматив выплаты дивидендов за 2023 год на уровне 80%. Госпредприятия могут принять решение о выплате высших дивидендов.

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