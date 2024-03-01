Акции Dell выросли более чем на 20% после квартального отчета на фоне интереса к ИИ
Акции производителя компьютерной техники Dell на премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 21,59%, до 115,1 долл, после публикации квартального отчета.
Об этом пишет Bloomberg.
Акции компании выросли на 21% на премаркете в пятницу. Если рост сохранится, он станет крупнейшим для Dell с 1 сентября. За последние 12 месяцев акции компании выросли более чем вдвое, отмечает агентство.
"Известная своим компьютерным бизнесом, Dell привлекла внимание инвесторов за последний год благодаря всплеску интереса к мощным серверам, необходимым для запуска рабочих нагрузок ИИ.
Инфраструктурное подразделение компании в четвертом финансовом квартале получило доход в размере 9,33 млрд долл, что превзошло все прогнозы", - пишет агентство.
Последовательное увеличение продаж по сравнению с предыдущим периодом было "обусловлено в первую очередь серверами, оптимизированными для ИИ", сообщила Dell.
"Мы только начали касаться возможностей ИИ, которые открываются перед нами, и мы считаем, что Dell занимает уникальную позицию с нашим широким портфолио, чтобы помочь клиентам создавать решения GenAI, которые отвечают требованиям производительности, стоимости и безопасности", - сказал главный операционный директор компании Джефф Кларк.
По его словам, на начало февраля портфель заказов на серверы ИИ достиг 2,9 млрд долларов.
За квартал Dell поставил серверов на 800 млн долл, добавил Кларк.
В текущем финансовом году Dell прогнозирует выручку на уровне 91-95 млрд долл. Аналитики в среднем ожидают 92,1 млрд долл, отмечает Bloomberg.
Экономическая правда