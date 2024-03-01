Акции Dell выросли более чем на 20% после квартального отчета на фоне интереса к ИИ

getty images

Акции производителя компьютерной техники Dell на премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 21,59%, до 115,1 долл, после публикации квартального отчета.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции компании выросли на 21% на премаркете в пятницу. Если рост сохранится, он станет крупнейшим для Dell с 1 сентября. За последние 12 месяцев акции компании выросли более чем вдвое, отмечает агентство.

"Известная своим компьютерным бизнесом, Dell привлекла внимание инвесторов за последний год благодаря всплеску интереса к мощным серверам, необходимым для запуска рабочих нагрузок ИИ.

Реклама:

Инфраструктурное подразделение компании в четвертом финансовом квартале получило доход в размере 9,33 млрд долл, что превзошло все прогнозы", - пишет агентство.

Последовательное увеличение продаж по сравнению с предыдущим периодом было "обусловлено в первую очередь серверами, оптимизированными для ИИ", сообщила Dell.

"Мы только начали касаться возможностей ИИ, которые открываются перед нами, и мы считаем, что Dell занимает уникальную позицию с нашим широким портфолио, чтобы помочь клиентам создавать решения GenAI, которые отвечают требованиям производительности, стоимости и безопасности", - сказал главный операционный директор компании Джефф Кларк.

Реклама:

По его словам, на начало февраля портфель заказов на серверы ИИ достиг 2,9 млрд долларов.

За квартал Dell поставил серверов на 800 млн долл, добавил Кларк.

В текущем финансовом году Dell прогнозирует выручку на уровне 91-95 млрд долл. Аналитики в среднем ожидают 92,1 млрд долл, отмечает Bloomberg.

Экономическая правда