Албания с 2026 года начнет импортировать газ из Азербайджана

Азербайджан с 2026 года будет поставлять газ Албании - предполагается поставка объемом около 200 млн кубометров в год.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Азербайджана.

Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с исполнительным директором TAP Лукой Скайпатти.

Они обсудили процесс выполнения первого этапа расширения Трансадриатического газопровода (TAP) до дополнительных 1,2 млрд кубометров с 2026 года и процесс тестирования для следующего расширения.

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"Трубопровод будет готов к дополнительной подаче до конца 2025 года.

Этот объем с 2026 года будут поставлять в Италию (1 млрд кубометров) и Албанию (200 млн кубометров)", - говорится в сообщении.

Таким образом, Албания будет девятым европейским клиентом Азербайджана после Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, Венгрии и Сербии.

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В 2023 году страна экспортировала 23,8 млрд кубометров газа.

Напомним:

Сербия подписала соглашение с Азербайджаном о закупке 400 миллионов кубометров природного газа в год с 2024 года.

Экономическая правда