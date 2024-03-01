Нефть дорожает: рынки ожидают решения ОПЕК+

Цены на нефть выросли в пятницу и должны закончить неделю на более высоких показателях, поскольку рынки ожидают решения ОПЕК+ по сделкам о поставках на второй квартал на фоне различных показателей спроса для ключевых потребителей - США и Китая.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на май выросли на 31 цент, или на 0,38%, до 82,22 долларов за баррель к 06:45 по Гринвичу.

Американская West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 24 цента, или на 0,31%, до 78,50 доллара за баррель.

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На этой неделе WTI вырастет минимум на 2,5%, тогда как Brent держится возле цены прошлой недели. Brent комфортно держится выше отметки 80 долл в течение трех недель.

"Ожидание продолжения сокращения добычи ОПЕК + в 2224 году также давит на настроения, поскольку ожидается, что мягкий спрос сохранится.

Тем не менее, временные спреды для фьючерсных контрактов на нефть марки Brent расширились. Переход к более сильной рыночной структуре будет поддерживать более "бычью" позицию по ценам, поскольку рынки ценообразования в ближайшие месяцы станут более жесткими", - считают аналитики.

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Опрос Reuters показал, что Организация стран-экспортеров нефти добывала 26,42 млн баррелей в сутки в этом месяце, что на 90 тыс баррелей больше, чем в январе. Добыча в Ливии выросла на 150 тыс баррелей в сутки в месячном исчислении.

По словам источников, решение о продлении сокращений ожидается в первую неделю марта, а отдельные страны, как ожидается, объявят о своих решениях.

Растущая вероятность того, что возглавляемая Саудовской Аравией ОПЕК+ продолжит сокращение поставок после первого квартала, потенциально до конца 2024 года, вероятно, удержит цены на нефть выше 80 долларов США за баррель, считает руководитель группы DBS Bank по вопросам энергетического сектора Сувро Саркар.

Сильные ожидания того, что Саудовская Аравия оставит срочные цены на нефть, которую она продает азиатским потребителям, без изменений в апреле по сравнению с мартовским уровнем, также поддерживали рынок.

Экономическая правда