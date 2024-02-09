АМКУ разрешил "Ковальской" приобрести еще одну компанию Злочевского
Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании из группы "Ковальская" приобрести транспортную компанию "Винтер Карго".
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
"Предоставлено разрешение ООО "КОВАЛЬСКАЯ СЫРОВИНА" на приобретение доли в уставном капитале ООО "ВИНТЕР КАРГО", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.
По данным YouControl, "Винтер Карго" занимается перевозкой грузов речным и автомобильным транспортом, а также складское хозяйство.
Владельцем ООО значится закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Скайфол", а конечными бенефициарами - дочери бывшего министра экологии Анна и Карина Злочевские.
Напоминаем:
Ранее УП писала, что используя венчурный инвестиционный фонд "Скайфол" в 2023 году Злочевские продали один из своих активов - добычу речного песка.
Сама "Ковальская" летом официально заявила о приобретении такого бизнеса, не называя вторую сторону сделки. Источник УП на рынке подтвердил, что речь идет о покупке активов Злочевских.