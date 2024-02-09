Все разделы
Укр / Рус

АМКУ разрешил "Ковальской" приобрести еще одну компанию Злочевского

Пятница, 9 февраля 2024, 20:42 - Анастасия Жарикова

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании из группы "Ковальская" приобрести транспортную компанию "Винтер Карго". 

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Предоставлено разрешение ООО "КОВАЛЬСКАЯ СЫРОВИНА" на приобретение доли в уставном капитале ООО "ВИНТЕР КАРГО", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

По данным YouControl, "Винтер Карго" занимается перевозкой грузов речным и автомобильным транспортом, а также складское хозяйство.

Реклама:

Владельцем ООО значится закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Скайфол", а конечными бенефициарами - дочери бывшего министра экологии Анна и Карина Злочевские.

Напоминаем:

Ранее УП писала, что используя венчурный инвестиционный фонд "Скайфол" в 2023 году Злочевские продали один из своих активов - добычу речного песка.

Реклама:

Сама "Ковальская" летом официально заявила о приобретении такого бизнеса, не называя вторую сторону сделки. Источник УП на рынке подтвердил, что речь идет о покупке активов Злочевских.

ТЭК Злочевский бизнес
Реклама:
Материалы по теме
Антимонопольный комитет разрешил МХП приобрести компанию по переработке овощей 25 января 2024, 16:00
Жалобщикам на Prozorro усложнят подачу жалоб в АМКУ 23 января 2024, 18:07
Антимонопольный комитет вернул французской NJJ Capital заявление на покупку lifecell 19 января 2024, 18:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте