Биткойн снова превысил 47 тысяч долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 47 тысяч долларов, что является самым высоким показателем с марта 2022 года.

Об этом сообщает CNBC.

По данным Coin Metrics, в пятницу цена флагманской криптовалюты выросла более чем на 4%, до 47 307 долларов - впервые с марта 2022 года.

Вторая по популярности в мире криптовалюта Ethereum подорожала на 3% - до 2 511,75 долларов.

Реклама:

Ранее биткойн поднялся до 47 708,00 долларов США впервые с 11 января, когда цена на мгновение достигла 49 058,48 долларов США во время нестабильных торгов после запуска спотовых биткойн ETF. До этого биткойн не достигал уровня 47 000 долларов с марта 2022 года.

"Недавний рост цены биткоина можно объяснить недавним притоком средств в спотовые биржевые фонды, близкой перспективой халвинга (уменьшение вдвое вознаграждения майнерам за добычу криптовалюты - ред.), что, как правило, вызывает оптимизм у инвесторов, поскольку после этого цены часто стремительно растут", - заявила гендиректор Defiance ETFs Сильвия Яблонски.

Издание указывает, что биткойн приближается к ключевому "уровню сопротивления", который исследовательская компания Fairlead Strategy в начале этой недели определила на уровне 48 600 долларов.

Реклама:

Экономическая правда