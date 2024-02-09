Нынешний Супербоул станет рекордным по количеству рекламных расходов в США

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Финальная игра сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ) станет крупнейшим в истории рекламным мероприятием в США, поскольку мировые бренды потратят примерно 650 млн долл на обеспечение телевизионных слотов.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что ведущие рекламодатели могут заплатить около 7 млн долл за 30 секунд рекламы во время нынешнего Супербоула, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году.

По данным глобального рекламного агентства Dentsu финанальная игра ознаменует успешный уикенд для Paramount, которая имеет права на показ игры в США и транслирует ее на телеканалах CBS и Nickelodeon. Ожидается, что Paramount получит более 650 млн долл доходов от телевизионной рекламы.

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Кроме того, бренды потратят еще миллионы на производство рекламы. В этом году компании привлекли таких знаменитостей, как Лионель Месси, Дженнифер Энистон, Крис Дженнер и Кристофер Уокен, чтобы выделиться среди десятков рекламных роликов, которые заполонят игру.

Ожидается, что игра между "San Francisco 49ers" и действующими чемпионами "Kansas City Chiefs" также привлечет внимание аудитории благодаря Тейлор Свифт, поскольку певица находится в отношениях с защитником "Chiefs" Трэвисом Келсом.

Еще в ноябре компания Paramount заявляла, что реклама уже "практически распродана".

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В США рекламные паузы во время финального матча являются национальным развлечением, а также демонстрацией мощности и охвата традиционной телевизионной рекламы. Высокая цена за 30-секундный слот означает, что маркетологи увеличивают бюджет на производство самих рекламных роликов, часто нанимая знаменитостей из списка "А". Рекламные ролики на Супербоул ранее выводили на карту новые бренды, в том числе Apple Computer в 1984 году.

Экономическая правда.