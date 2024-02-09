С начала года аграрии получили кредитов на развитие почти на 9 миллиардов

С начала 2024 года 1 773 агрохозяйств уже получили 8,6 млрд грн банковских кредитов на развитие, из которых по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 633 хозяйства профинансировано на 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии в Киевской области, а именно 154 предприятия - 4,1 млрд грн, в Тернопольской 63 предприятия - 598,6 млн грн, в Днепропетровской 139 предприятия - 459,7 млн грн.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия трех областей:

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Харьковская - 325,9 млн грн выделено для 40 хозяйств;

Винницкая - 252,2 млн грн - для 75;

Киевская - 236,4 млн грн для 58;

Львовская - 205,8 млн грн - для 54.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9" упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5-9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Экономическая правда.