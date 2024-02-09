УЗ ко Дню влюбленных запустит "романтический экспресс" в Киеве и Львове

Укрзалізниця

Укрзализныця совместно с Mastercard во второй раз запустят "Поезд к тебе" посвященный Дню влюбленных. В 2024 году поезда будут курсировать не только в Киеве, но и во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" на своем канале в Telegram.

Отмечается, что "поезда к тебе" будут курсировать 14, 16 и 18 февраля.

"Романтический экспресс" вернется в обновленном виде.

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"Пассажиров ожидает романтическое путешествие под настоящим паровозом, в новеньком вагоне, в купе на двоих, под романтическую музыку, с возможностью заказать специальное меню от известного украинского шеф-повара наших дипломатических рейсов Евгения Клопотенко", - отметили в УЗ.

Половина мест бесплатно предоставлена раненым военнослужащим на реабилитации.

Путешествие по Киеву и Львову продлится чуть более 2 часов, начиная и завершая на Центральном вокзале. Отправление 14, 16 и 18 февраля во Львове в 18:55, в Киеве в 19:10.

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Билеты на этот рейс будут иметь разную стоимость в зависимости от дня недели, цены стартуют от 304 грн во Львове и 458 грн в Киеве.

Продажи билетов открываются с 17:00 9 февраля.

Найти "Поезд к тебе" в приложении можно по запросу Киев-Пассажирский - Киев-Романтический, а также Львов - Львов-Романтический.

Ужин не входит в стоимость билета, каждый заказчик получит индивидуальную ссылку на специально разработанное меню от шефа.

Также отмечают, что пассажиров-военных также будет ожидать "поэтический сюрприз" от Сергея Жадана.

Экономическая правда