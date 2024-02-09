Продажи Hermes опережают конкурентов в сфере роскоши, бренд снова повысит цены

Hermes Birkin getty images

Люксовый бренд Hermes заявил, что будет продолжать повышать цены, поскольку в конце 2023 года его продажи опередили конкурентов предметов роскоши, что помогло поднять акции производителя сумок Birkin до рекордного уровня.

Об этом сообщает Reuters.

Исполнительный председатель правления Hermes Аксель Дюма заявил об этом журналистам после отчета о продажах в 3,36 миллиарда евро (3,62 миллиарда долларов США) в последний квартал 2023 года.

Согласно консенсус-оценкам Visible Alpha, это означало рост на 17,5% при постоянных курсах обмена валют и опережало ожидания аналитиков относительно роста на 14%.

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Французская группа стала одним из самых последовательных исполнителей в секторе предметов роскоши, включая ухудшение экономических условий, благодаря своему классическому дизайну и тщательному управлению производством и запасами, что помогло сохранить ауру эксклюзивности бренда.

В прошлом году Hermes поднял цены примерно на 7% во всем мире, чтобы учесть более высокие затраты на производство, за исключением США, где повышение составило около 3%, и Японии, где они были двузначными цифрами из-за колебаний валют.

Повышение цен, которое в основном происходит в начале года, отражает затраты на производство, включая рабочую силу и сырье, а также колебания обменных курсов, говорят руководители.

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Hermes заявил, что выплатит бонус в размере 4000 евро каждому из своих более 22 тысяч сотрудников по всему миру.

Хотя Chanel, Dior и Louis Vuitton, принадлежащие LVMH, подняли цены на свои сумочки более агрессивно после пандемии, Hermes доминирует на высоком рынке.

За последние годы цены на сумочки Chanel достигли уровня, близкого к Hermes, но на вторичном рынке они продаются меньше.

По словам аналитиков Bernstein, Louis Vuitton, несмотря на масштабность и "безупречное" маркетинговое исполнение, все еще пытается продать значительные объемы сумок стоимостью более 4 тыс евро.

Компания Hermes зафиксировала значительный рост во всех регионах, заявив, что он был "динамичным" в Китае, где инвесторы волновались о неудачном восстановлении после COVID-19.

Сумочки, такие как желанная модель Birkin за 10 тыс долл, доступны только тем покупателям, которые обычно более невосприимчивы к неопределенным экономическим условиям.

Экономическая правда