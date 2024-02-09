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Кабмин создал комитет, который должен вывести ОПК на новый уровень

Пятница, 9 февраля 2024, 14:50 - Экономическая правда

В Украине был создан промышленно-оборонный комитет, в состав которого хотят привлечь производителей оружия. Планируется вывести оборонно-промышленный комплекс на новый уровень.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

"В вопросе усиления нашего ОПК важно наладить системную работу. В этом направлении сегодня создаем Промышленно оборонный комитет Украины",  заявил он.

Возглавлять комитет будет премьер-министр Украины.

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"В состав войдут также Министр стратегических отраслей, Министр обороны, Вицепремьер-министр по экономике, Вицепремьер-министр по инновациям, Министр финансов, глава МВД и глава СБУ",  продолжил Шмыгаль.

Кроме того, по словам премьер-министра, в работу комитета хотят привлечь производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.

"Наша задача - вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области",  подытожил он.

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Экономическая правда

Кабмин ОПК Шмыгаль война
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