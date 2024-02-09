Кабмин создал комитет, который должен вывести ОПК на новый уровень
В Украине был создан промышленно-оборонный комитет, в состав которого хотят привлечь производителей оружия. Планируется вывести оборонно-промышленный комплекс на новый уровень.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.
"В вопросе усиления нашего ОПК важно наладить системную работу. В этом направлении сегодня создаем Промышленно оборонный комитет Украины", – заявил он.
Возглавлять комитет будет премьер-министр Украины.
"В состав войдут также Министр стратегических отраслей, Министр обороны, Вицепремьер-министр по экономике, Вицепремьер-министр по инновациям, Министр финансов, глава МВД и глава СБУ", – продолжил Шмыгаль.
Кроме того, по словам премьер-министра, в работу комитета хотят привлечь производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.
"Наша задача - вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области", – подытожил он.
Экономическая правда