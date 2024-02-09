Фонд госимущества объявил аукцион по продаже производителя протезов
Фонд государственного имущества Украины 29 февраля проведет аукцион по продаже Киевского экспериментального протезно-ортопедического предприятия.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
По информации Коваля, предприятие сейчас осуществляет хозяйственную деятельность, однако оно убыточное и требует привлечения инвестиций.
К реализации предлагается единый имущественный комплекс ГП "Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие", который включает в себя медицинские и производственные корпуса в Киеве, а также протезно-ортопедические цеха в Чернигове и Черкассах.
Главным требованием управляющего является сохранение профиля деятельности предприятия в течение не менее 10 лет. Победитель аукциона не имеет права увольнять работников в течение шести месяцев после перехода права собственности.
Стартовая цена объекта – 31,3 млн грн. Кроме того, по условиям аукциона новый владелец уплатит задолженность предприятия в размере 34,4 млн грн.
"Протезные предприятия имеют стратегическое значение, особенно во время войны, когда растет потребность в увеличении объемов производства и внедрении новых технологий. Государственные предприятия этой отрасли часто не выдерживают конкуренцию с частными компаниями. Следовательно, несмотря на наличие мощностей и квалифицированных кадров, становится нерентабельным. Именно поэтому для развития им нужен стратегический инвестор", – отметил глава ФГИУ.
Он подчеркнул, что интерес к предприятию проявили зарубежные инвесторы, работающие в данной сфере.
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Экономическая правда