Украине недостаточно 50 миллиардов евро от ЕС, нужно больше – глава бюджетного комитета Европарламента

Глава бюджетного комитета Европейского парламента Йоган ван Овертвельдт считает, что недавно помощь ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро недостаточна. Не хватает 22 миллиардов евро.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова депутата Европарламента.

По консервативным оценкам невоенные потребности Украины составляют 3 миллиарда евро в месяц. Это означает, что на годовой основе потребность составляет 36 млрд евро.

Предусмотренные в Ukraine Facility 50 миллиардов евро охватывают 4 года, с 2024 по 2027 год. В среднем Украине будет доступно 12,5 млрд евро в год.

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"Договоренности между ЕС и США состоит в том, что каждая сторона будет брать на себя половину потребностей Украины, то есть по 18 миллиардов евро на ЕС и США. Следовательно, ежегодно Ukraine Facility будет не хватать минимум 5,5 миллиарда евро на то, что обещал ЕС", – считает глава бюджетного комитета Европейского парламента.

Следовательно, за весь период 2024-27 годов дефицит составит 22 миллиарда евро, заявил он.

Ukraine Facility – это пакет финансовой помощи, одобренный Европейским Союзом Украине в 2024 году. Общая сумма помощи составляет 50 миллиардов евро, и она будет выделена в течение 4 лет с 2024 по 2027 годы.

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Напомним:

1 февраля лидеры ЕС преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Экономическая правда