"Укртрансбезопасность" с начала года аннулировала более 200 лицензий перевозчиков

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Глава "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский с начала 2024 года подписал приказы, которыми аннулировал 223 лицензии на осуществление различных видов перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

По словам "Укртрансбезопасности", их владельцы прекратили статус субъекта хозяйственной деятельности, но вопреки требованиям законодательства не подали заявление об аннулировании разрешительных документов.

"Так, один перевозчик прекратил статус субъекта предпринимательской деятельности через 20 минут после одобрения его заявки на получение лицензии на осуществление внутренних перевозок пассажиров легковыми автомобилями.

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Выявление недобросовестных перевозчиков стало возможным благодаря интеграции Единого комплекса информационных систем (ШЛЯХ) с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в сообщении.

Из-за прекращения владельцами лицензий статуса субъекта хозяйственной деятельности, в 2023 году "Укртранссбезпека" аннулировала 1882 лицензии на осуществление различных видов перевозок, в 2022 году - 8564 лицензий.

Отмечается, что в 2022 и 2023 годах "Укртранссбезопасность" перечислила в госбюджет 64,5 млн грн, поступивших за предоставление административных услуг по выдаче лицензий.

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Экономическая правда