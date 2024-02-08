Энергия звезд стала ближе: ученые установили рекорд по термоядерному синтезу

Перспектива получения чистого источника энергии, подобного силе звезд, стала значительно ближе после того, как ученые установили мировой рекорд по количеству энергии, созданной в результате синтеза атомов.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Исследователи в Joint European Torus (JET), экспериментальном термоядерном реакторе в Центре термоядерной энергии Culham в Оксфордшире, получили 69 мегаджоулов энергии за пять секунд работы с всего 0,2 миллиграмма топлива.

Вспышка энергии, эквивалентная 16,5 кг тротила, побила предыдущий рекорд – 59 мегаджоулов тепловой энергии, установленный тем же объектом в 2022 году.

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Если будет доказано, что термоядерная энергия жизнеспособна в больших масштабах, будущие реакторы могут способствовать революции в области чистой энергетики.

"Один килограмм термоядерного топлива содержит примерно в 10 миллионов раз больше энергии, чем килограмм угля, нефти или газа, а термоядерные реакции не выделяют парниковых газов", – пишет издание.

Реактор в Центре термоядерной энергии Culham – это конструкция, которая использует мощные магнитные поля для удержания плазмы (высокоионизированных газов). Газы нагреваются до 150 миллионов градусов Цельсия, что примерно в 10 раз горячее центра Солнца.

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Экстремальные условия в реакторе приводят к реакции термоядерного синтеза, в которых атомные ядра связываются между собой, образуя новые элементы, выделяя при этом огромное количество энергии. Звезды также работают благодаря таким реакциям, но им не нужны столь высокие температуры, поскольку их гравитация достаточно сильна, чтобы выполнять часть работы.