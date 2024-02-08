Несмотря на санкции Россия продолжает импортировать итальянские винтовки Beretta - The Insider

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Итальянский производитель оружия Beretta, несмотря на санкции, до сих пор экспортирует в РФ стрелковое оружие через собственную "дочку" и компании российского оружейного барона Михаила Хубутии.

Об этом говорится в расследовании российского издания The Insider и итальянского IrpiMedia.

Издание утверждают, что одним из основных поставщиков винтовок в РФ является так называемый российский оружейный барон Михаил Хубутия. Он совместно с итальянской компанией Beretta Industrie S.P.A. контролирует ООО "Русский Орел", которая является официальным дистрибьютором Beretta в РФ.

Несмотря на то, что ЕС еще в 2014 году вел запрет на поставки нарезного огнестрельного оружия в РФ, экспорт снайперских винтовок, пистолетов и патронов через страны Таможенного союза продолжился и в дальнейшем.

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Согласно данным Росакредитации, все два военных года в Россию продолжали поступать товары других оружейных марок, которыми владеет холдинг Beretta: карабины Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger и Tikka, патроны Norma, RWS и Sako.

В подавляющем числе случаев импортерами этого оружия выступали либо "Русский Орел", непосредственно принадлежащий Beretta, либо связанные с "Русским Орлом" компании Хубутии.

Из общего количества поставок оружия в РФ, нарушающих санкции, почти половина приходится на продукцию компаний, принадлежащих Beretta. Всего после начала большой войны в Россию попали более 835 тыс патронов и 5,9 тыс единиц стрелкового оружия, произведенных холдингом. В подавляющем большинстве случаев импортерами были "Русский Орел" и связанные с ним и Хубутией фирмы.

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Практически весь импорт компаний Михаила Хубутии можно разделить на четыре товарные группы: пистолеты, охотничьи ружья, снайперские винтовки и боеприпасы к этим видам оружия. Данные госзакупок показывают, что правоохранительные органы и спортивные учреждения, которые готовят будущих стрелков, продолжают закупать продукцию производства холдинга Beretta", - говорится в сообщении.

Добавляется, что компания Beretta не единственный в Италии производителем оружия, чья продукция оказывается в России. Компания CD Europe S.R.L., которая выпускает винтовки под марками Marocchi и Breda, тоже продолжает экспортировать их в Россию через дистрибьютора ООО "Италружье".

Экономическая правда.