В январе местные бюджеты получили почти 12 миллиардов субвенций

За первый месяц 2024 года Министерство финансов обеспечило перечисление местным бюджетам 11,8 миллиарда гривен межбюджетных трансфертов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что эта сумма составляет 96,1 % от предусмотренных росписью ассигнований, в частности:

базовую дотацию перечислено в сумме 1,8 млрд грн (100 % к росписи ассигнований);

дополнительные дотации перечислены в сумме 2,5 млрд грн (100 % к росписи ассигнований).

Добавляется, остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фондам по состоянию на 1 февраля составляют 130,1 млрд гривен. За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и в дальнейшем имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

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Напомним:

В прошлом году в общий фонд местных бюджетов поступило на 43,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году, - 441,9 миллиарда гривен.