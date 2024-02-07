Суд открыл дело о банкротстве "ДТЭК Востокэнерго" Ахметова
Среда, 7 февраля 2024, 20:30 -
Хозяйственный суд Донецкой области 5 февраля решил открыть дело о банкротстве "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова.
Об этом говорится на сайте Верховного суда, передает Liga.net.
Отмечается, что инициатором банкротства стало ДТЭК Днепроэнерго в городе Запорожье, которому "ДТЭК Востокэнерго" задолжало более 24,35 млн грн, из которых:
- более 17,23 млн грн - основной долг;
- почти 5,86 млн грн - инфляционное увеличение суммы долга;
- почти 1,16 млн грн - 3% годовых, начисленные из-за ненадлежащего исполнения договоров.
Само предприятие состоит из двух ТЭС в Донецкой и Луганской областях.
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Напомним:
Нацкомиссия по энергетике в ноябре 2023 года решила наложить на "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова максимальный штраф в 1,7 млн грн.
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