Суд открыл дело о банкротстве "ДТЭК Востокэнерго" Ахметова

Хозяйственный суд Донецкой области 5 февраля решил открыть дело о банкротстве "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова.

Об этом говорится на сайте Верховного суда, передает Liga.net.

Отмечается, что инициатором банкротства стало ДТЭК Днепроэнерго в городе Запорожье, которому "ДТЭК Востокэнерго" задолжало более 24,35 млн грн, из которых:

более 17,23 млн грн - основной долг;

почти 5,86 млн грн - инфляционное увеличение суммы долга;

почти 1,16 млн грн - 3% годовых, начисленные из-за ненадлежащего исполнения договоров.

Само предприятие состоит из двух ТЭС в Донецкой и Луганской областях.

Реклама:

Напомним:

Нацкомиссия по энергетике в ноябре 2023 года решила наложить на "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова максимальный штраф в 1,7 млн грн.