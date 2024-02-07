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Суд открыл дело о банкротстве "ДТЭК Востокэнерго" Ахметова

Среда, 7 февраля 2024, 20:30 - Игорь Пилипив

Хозяйственный суд Донецкой области 5 февраля решил открыть дело о банкротстве "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова. 

Об этом говорится на сайте Верховного суда, передает Liga.net.

Отмечается, что инициатором банкротства стало ДТЭК Днепроэнерго в городе Запорожье, которому "ДТЭК Востокэнерго" задолжало более 24,35 млн грн, из которых:

  • более 17,23 млн грн - основной долг;
  • почти 5,86 млн грн - инфляционное увеличение суммы долга;
  • почти 1,16 млн грн - 3% годовых, начисленные из-за ненадлежащего исполнения договоров.

Само предприятие состоит из двух ТЭС в Донецкой и Луганской областях.

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Напомним:

Нацкомиссия по энергетике в ноябре 2023 года решила наложить на "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова максимальный штраф в 1,7 млн грн.

ДТЭК банкротство
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