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Grammarly увольняет 230 сотрудников, 37 из которых - в Украине

Среда, 7 февраля 2024, 20:01 - Игорь Пилипив

Компания Grammarly планирует сократить 21% сотрудников, а именно около 230 членов своей глобальной команды, из которых 37 - украинские специалисты. 

Об этом сообщает DOU, пресс-служба компании

Отмечается, что сокращение коснется участников глобальной команды из разных функций и локаций. 

В Украине работники получат компенсацию в размере шести месячных зарплат, дополнительные выплаты для покрытия медицинского страхования и сервисов помощи при смене работы (карьерный коучинг и другие), также они смогут оставить себе ноутбуки и другую технику, выданную компанией.

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За последние пять лет Grammarly увеличила количество сотрудников с 200 до 1000 человек.

В компании подчеркивают, что реструктуризация не связана с необходимостью оптимизации расходов, бизнес Grammarly остается прибыльным и продолжает расти. Решение о сокращении было принято после анализа.

"Углубляя наши инвестиции в технологии искусственного интеллекта, мы будем нуждаться в другой комбинации способностей и компетенций. Также нам необходимо осуществить организационный редизайн, чтобы улучшить качество и скорость сотрудничества. Это, в частности, означает необходимость реструктуризации ролей и объединения определенных команд в пределах одной локации", – пояснили в компании.

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Экономическая правда.

работа ІТ-рынок Камбин
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