Некоторые российские банки, вероятно, торгуют золотом в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, чтобы обойти запрет на ввоз долларов и евро в страну.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на данные Sayari указывает, что различные российские кредиторы продолжали поставлять золото в обмен на банкноты по меньшей мере до июля или августа прошлого года. Кроме того, поставки золота, похоже, расширились в Гонконг, в дополнение к ОАЭ и Турции.

Отмечается, что санкции на экспорт банкнот были введены после вторжения России в Украину.

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Согласно исследованию Sayari, эта тактика получила распространение после того, как Европейский Союз и США ввели ограничения, чтобы ограничить доступ России к западным валютам в рамках санкций, введенных в ответ на ее войну против Украины.

Добавляется, что РФ является вторым по величине производителем золота в мире, добывая более 330 тонн драгоценного металла ежегодно. Ранее она была одним из крупнейших экспортеров, но поставки в такие торговые центры, как Лондон и Нью-Йорк, почти прекратились после введения санкций против шахтеров и кредиторов.

С тех пор Россия увеличила внутренние продажи и перешла на альтернативные экспортные маршруты. В начале войны Турция и ОАЭ стали основными хабами, но санкции США против ведущих золотодобывающих компаний России в 2023 году заставили значительную долю торговли переместить в Гонконг.

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Экономическая правда.