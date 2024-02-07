"Боевые" чаевые: monobank запустил новый сервис в поддержку ВСУ

В monobank появилась новая функция – "Боевые". Это позволит донатить на ВСУ при посещении кафе и ресторанов. Каждое заведение может добавить свой банк.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых как благодарность в кафе и ресторанах. По его словам, это было бы невозможно без Сил обороны, поэтому теперь есть возможность поблагодарить защитников.

"Мы хотим стать первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и "Боевые". Поэтому отныне, при оплате счета по QR-коду в заведениях, активирующих наш новый сервис, после экрана чаевых появится новый экран "Боевых", где вы сможете отблагодарить за защиту, а деньги используют на прямые нужды войска", – заявил Гороховский.

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Каждое заведение может добавить свой банк. Для подключения "Боевых" в заведении нужно обратиться к аккаунт-менеджеру, предварительно подключившись к expirenza by mono.

Напомним:

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Monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях TakeUsEat. Теперь он станет частью экосистемы expirenza by mono.