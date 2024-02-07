Все разделы
Укр / Рус

Под Киевом полностью открыли движение по отстроенному мосту через реку Ирпень

Среда, 7 февраля 2024, 15:24 - Анастасия Дячкина
 

7 февраля открыли проезд правой полосой отстроенного моста через реку Ирпень в Киевской области, который был разрушен во время вторжения РФ весной 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минвосстановления.

"Сегодня открыто движение по правой полосе. Проезд по левой части моста открыли в январе. Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

В пределах капитального ремонта моста через реку Ирпень:

Реклама:
  • демонтировали разрушенные конструкции;
  • устроили опоры и балки пролетного строения;
  • осуществили бетонирование и гидроизоляцию;
  • заасфальтировали проезжую часть;
  • обустроили перильное и барьерное ограждение;
  • обустроили освещение.

Мост имеет 4 полосы движения и 2 тротуары. Ширина проезжей части – 18 м. Учитывая высокую интенсивность движения на этом участке трассы работы продолжаются, добавили в ведомстве.

Сразу после деоккупации Киевской области транспортное сообщение осуществлялось временной переправой, обустроенной весной 2022 года.

Напомним:

Реклама:

В ноябре 2023 года в Киевской области официально открыли новый мост через реку Ирпень в Романовке.

война инфрастуктура
Реклама:
Материалы по теме
Бизнес-ассоциации просят доработать новый законопроект о мобилизации 7 февраля 2024, 14:15
"Шлях" в никуда. Почему государство не наказывает за вывоз уклонистов из Украины 7 февраля 2024, 14:00
Россияне повредили два газопровода в Николаеве 7 февраля 2024, 12:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте