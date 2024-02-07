Под Киевом полностью открыли движение по отстроенному мосту через реку Ирпень
7 февраля открыли проезд правой полосой отстроенного моста через реку Ирпень в Киевской области, который был разрушен во время вторжения РФ весной 2022 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Минвосстановления.
"Сегодня открыто движение по правой полосе. Проезд по левой части моста открыли в январе. Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено", – говорится в сообщении.
В пределах капитального ремонта моста через реку Ирпень:
- демонтировали разрушенные конструкции;
- устроили опоры и балки пролетного строения;
- осуществили бетонирование и гидроизоляцию;
- заасфальтировали проезжую часть;
- обустроили перильное и барьерное ограждение;
- обустроили освещение.
Мост имеет 4 полосы движения и 2 тротуары. Ширина проезжей части – 18 м. Учитывая высокую интенсивность движения на этом участке трассы работы продолжаются, добавили в ведомстве.
Сразу после деоккупации Киевской области транспортное сообщение осуществлялось временной переправой, обустроенной весной 2022 года.
Напомним:
В ноябре 2023 года в Киевской области официально открыли новый мост через реку Ирпень в Романовке.