Под Киевом полностью открыли движение по отстроенному мосту через реку Ирпень

7 февраля открыли проезд правой полосой отстроенного моста через реку Ирпень в Киевской области, который был разрушен во время вторжения РФ весной 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минвосстановления.

"Сегодня открыто движение по правой полосе. Проезд по левой части моста открыли в январе. Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

В пределах капитального ремонта моста через реку Ирпень:

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демонтировали разрушенные конструкции;

устроили опоры и балки пролетного строения;

осуществили бетонирование и гидроизоляцию;

заасфальтировали проезжую часть;

обустроили перильное и барьерное ограждение;

обустроили освещение.

Мост имеет 4 полосы движения и 2 тротуары. Ширина проезжей части – 18 м. Учитывая высокую интенсивность движения на этом участке трассы работы продолжаются, добавили в ведомстве.

Сразу после деоккупации Киевской области транспортное сообщение осуществлялось временной переправой, обустроенной весной 2022 года.

Напомним:

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В ноябре 2023 года в Киевской области официально открыли новый мост через реку Ирпень в Романовке.