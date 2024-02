Бизнес-ассоциации просят доработать новый законопроект о мобилизации

getty images

Украинский Совет Бизнеса и ряд IT-объединений (Ассоциация IT Ukraine, Lviv IT Cluster и Kharkiv IT Cluster) заявили, что правительственный законопроект №10449 о мобилизации требует доработки и устранения неконституционных норм, которые негативно влияют на бизнес.

Об этом говорится в заявлениях ассоциаций.

Так, в своем обращении к президенту, премьеру и народным депутатам Украинский Совет Бизнеса (УРБ) заявляет, что в законопроекте №10449 частично учтены предложения и замечания бизнеса, из-за которых был отозван законопроект №10378.

Однако, по словам УСБ, обновленный проект закона "все еще содержит часть норм, которые требуют комплексной доработки, из-за значительных рисков для бизнеса и граждан, и которые вызывают сомнения в их целесообразности".

Так, ассоциация называет "контрпродуктивной и вредной" норму в законопроекте, по которой процедура регистрации электронного кабинета военнообязанного станет обязательной, а ТЦК сможет направлять повестки к нему в электронном виде.

"Обязанность зарегистрировать электронный кабинет и обновить свои учетные данные распространяется и на тех украинцев, которые находятся за рубежом. В случае нарушения этой новой обязанности (как и обязанности появляться после получения повестки в ТЦК) законопроект предусматривает отдельный механизм наказания.

Если нарушителя в течение 15 дней не задержит и не доставит в военкомат Нацполиция, руководитель ТЦК в течение 5 дней направит ему в электронный кабинет или письмом требование, которое будет считаться врученным, даже если нарушитель не получил его лично", - напоминает положения законопроекта ассоциация.

В УСБ заявляют, что отправка любой информации в электронный кабинет военнообязанного не может считаться фактом получения такой информации лицом.

Также в ассоциации есть вопросы по изменению порядка бронирования работников.

"Предлагаются изменения относительно порядка бронирования работников - Кабмин должен его пересмотреть в течение месяца после принятия этого закона. С одной стороны, сам законопроект распространяет бронирование на бенефициарных владельцев критически важных предприятий. С другой - пока неизвестно, какие изменения может претерпеть механизм бронирования в целом", - говорится в позиции УРБ.

По словам ассоциации, пересмотр процедуры бронирования должен предусматривать и анонсированные механизмы е-Бронирования, которые позволят бронировать специалистов в течение суток.

Также ассоциация предлагает рассмотреть возможность увеличить срок бронирования специалистов на срок действия решения о подтверждении статуса критически важного предприятия.

Также УСБ заявило о необходимости предусмотреть возможность 100% бронирования работников для предприятий, осуществляющих поставки товаров/продукции/услуг в пользу ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ, "других органов, осуществляющих задачи по защите государства во время действия военного положения в Украине, другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированиям, их соединениям, воинским частям".

"Целесообразно предусмотреть возможность бронирования работников международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, определенные критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - предлагают также в ассоциации.

Также предлагается предусмотреть в законодательстве возможность получения отсрочки от мобилизации для саперов и деминеров на время обучения и работы по гуманитарному разминированию.

Кроме этого, по словам ассоциации, законопроект обновляет нормы бесплатного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации, а также меняет этот механизм. В случае его принятия, данные о транспортных средствах и технике бизнеса в ТЦК будут передавать МВД (автотранспорт), Мининфраструктуры (водные транспортные средства) и Госпродпотребслужбе (сельхозтехника).

"При этом транспорт и технику, которая попадет на учет в ТЦК, сложнее будет обезопасить от изъятия. Ее запретят отправлять в другие области или за пределы Украины, продавать или сдавать в аренду (лизинг), использовать в качестве залога, а также "совершать другие действия, которые делают невозможным передачу таких транспортных средств военным формированиям". Предприятия и организации будут обязаны обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и в воинские части в определенный срок.

Предложенный подход грозит остановкой бизнеса. Нужен сбалансированный подход для предотвращения остановки предприятия по причинам: отсутствия транспортных средств для осуществления деятельности или в случаях использования транспорта, сложно-технологически обустроенного для специализированного назначения, обеспечивающего основную деятельность предприятия и его основную специализацию", - говорится в заявлении.

Также ассоциация раскритиковала предложение об ограничении лиц, находящихся за рубежом, в получении консульских услуг при отсутствии военно-учетных документов.

"Это может привести к проблемам на дипломатическом уровне вследствие нарушения консульских функций согласно международным Консульским конвенциям и соглашениям со странами-партнерами Украины и многими другими странами.

Данная норма нарушает принцип равенства прав и свобод всех граждан Украины, в том числе в части получения гарантированных сервисов государства, которые не могут ограничиваться для любого гражданина, независимо от места его пребывания, и даже для привлеченного к любой административной или уголовной ответственности", - говорят в УРБ.

Там добавляют также, что нормы законопроекта по блокированию банковских счетов "являются неконституционными и контрпродуктивными, подобные ограничения негативно повлияют на экономику страны".

А предложение исключить из числа тех, кто не подлежит призыву на военную службу по мобилизации на особый период, аспирантов, которые получают уровень образования на условиях контракта, по словам ассоциации, нарушает целостность системы образования в Украине и конституционную гарантию равенства всех форм собственности и всех граждан в рамках той или иной сферы общественной жизни.

Ассоциация предлагает "устранить эту дискриминационную норму".

Ассоциация, в частности, предлагает:

предусмотреть законодательную возможность мобилизоваться гражданам по их желанию и при физической пригодности, которые достигли предельного возраста, а также расширить возможности мобилизоваться для других граждан по их желанию;

предусмотреть мобилизацию для граждан, вышедших на пенсию в 40-45 лет, при условии их физической возможности;

доработку бюрократической текущей многомесячной процедуры бронирования и внедрение е-бронирования сроком в несколько дней;

увеличение срока бронирования специалиста с привязкой к сроку действия Решения о подтверждении статуса критически важного предприятия. "Необходимо также дополнительно предусмотреть бронирование работников на предприятиях, которые не относятся к критически важным предприятиям, но являются критически важными сотрудниками для непрерывности выполнения предприятиями своих функций, в частности, руководителей предприятий и их ключевых сотрудников. Для таких предприятий можно установить другой процент бронирования от общего количества сотрудников, например, 20%", - говорят в ассоциации;

предусмотреть в законодательстве возможность получения отсрочки от мобилизации для саперов и деминеров на время обучения и работы по гуманитарному разминированию;

В то же время Ассоциация IT Ukraine, Lviv IT Cluster и Kharkiv IT Cluster отметили, что текст законопроекта №10449 "фактически дублирует предыдущий №10378 и никоим образом не решает насущных вопросов".

"Наоборот, усложняет функционирование бизнеса и ситуацию в целом, создавая напряжение между бизнес-средой, обществом и государственными институтами", - говорится в заявлении.

Также, по их словам, добавились новые риски:

Устанавливаются необоснованно малые сроки для уточнения учетных данных всем военнообязанным лицам в Украине, в том числе тем, что уже являются забронированными.

Исключается отсрочка от мобилизации лицам, которые получают второе высшее образование. Для многих ІТ специалистов профильное ІТ образование не является первым высшим образованием. При этом крайне нелогичным является исключение аспирантов, обучающихся на контрактной основе из перечня лиц, имеющих право на отсрочку, что подрывает научный потенциал государства.

Повторное прохождение обследований всеми лицами, признанными ограниченно пригодными для прохождения военной службы и получившими статус инвалида II и III группы до конца этого года.

Ассоциации призвали остановить рассмотрение правительственного законопроекта №10449 о мобилизации "и направить на доработку с учетом позиций общественности и бизнеса ради сохранения экономической устойчивости страны".

Они добавили, что принятие законопроекта №10449 в текущем виде "недопустимо и представляет угрозу для дальнейшей работы ІТ-отрасли в Украине, из-за противоречий в его положениях, высокого уровня заложенных коррупционных рисков и несбалансированности полномочий компетентных органов".

В частности, IT-объединения заявляют о неконституционных положениях относительно электронного вручения повесток.

А ограничение доступа к консульским услугам, счетам и ведению предпринимательской деятельности физическими лицами-предпринимателями за рубежом, по их словам, недопустимо и может привести к значительному сокращению объемов экспорта.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также призвала Верховную Раду не принимать правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации без доработок из-за ряда противоречивых норм.

Напомним:

Верховная Рада 7 февраля поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит ряд норм, противоречащих Конституции Украины, впрочем, он призвал Парламент принять законопроект в первом чтении.

30 января Кабинет министров утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

Читайте также: Обновленный законопроект о мобилизации. Что нового?

Экономическая правда