Россияне повредили два газопровода в Николаеве

Утром 7 февраля в результате ракетной атаки россиян были повреждены два газопровода в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Telegram.

"Аварийно-диспетчерские бригады "Газсети" сразу начали ликвидацию аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб электромонтер компании Леонид Глове.

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Напомним:

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе в результате российской ракетной атаки один человек погиб, есть раненые, повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети.

Экономическая правда

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