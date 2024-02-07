Все разделы
Укр / Рус

Россияне повредили два газопровода в Николаеве

Среда, 7 февраля 2024, 12:45 - Алексей Павлыш

Утром 7 февраля в результате ракетной атаки россиян были повреждены два газопровода в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Telegram.

"Аварийно-диспетчерские бригады "Газсети" сразу начали ликвидацию аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

 

В результате обстрела погиб электромонтер компании Леонид Глове.

Реклама:

Напомним:

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе в результате российской ракетной атаки один человек погиб, есть раненые, повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети.

Экономическая правда

Реклама:
Россия газ Нафтогаз война
Реклама:
Материалы по теме
Утренняя атака на Украину стоила России 423 миллиона долларов 7 февраля 2024, 10:32
Как западные производители агротехники зарабатывают и на России, и на Украине 7 февраля 2024, 09:15
Главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты с РФ – СМИ 7 февраля 2024, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте