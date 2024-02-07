Россияне повредили два газопровода в Николаеве
Среда, 7 февраля 2024, 12:45 -
Утром 7 февраля в результате ракетной атаки россиян были повреждены два газопровода в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Telegram.
"Аварийно-диспетчерские бригады "Газсети" сразу начали ликвидацию аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
В результате обстрела погиб электромонтер компании Леонид Глове.
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Напомним:
Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе в результате российской ракетной атаки один человек погиб, есть раненые, повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети.
Экономическая правда
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