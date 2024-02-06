Honda отзывает 750 тысяч автомобилей в США из-за дефекта с подушками безопасности

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Японский автопроизводитель Honda Motor отзывает 750 тысяч автомобилей в Соединенных Штатах из-за дефекта подушек безопасности, которые могут не сработать должным образом во время аварии.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что датчик веса переднего пассажирского сиденья может треснуть и замкнуться, из-за чего подушка безопасности не сработает должным образом. Дилеры должны заменить датчики веса сидений.

Отзыв включает определенные автомобили Honda Pilot, Accord и Civic 2020-2022 модельных годов, а также некоторые автомобили Honda CR-V и Passport 2020 и 2021 модельных годов.

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В заявлении, поданном регулятору безопасности, Honda заявила, что имеет 3834 гарантийные претензии, и что с июня 2020 года не было сообщений о травмах или смерти, связанных с проблемой отзыва.

Пытаясь объяснить, как мог возникнуть дефект, Honda сообщила NHTSA, что после стихийного бедствия, которое повлияло на завод субподрядчика, поставщик временно изменил основной материал в печатной плате датчика веса сиденья. Альтернативный материал, который использовался, мог вызвать дополнительную нагрузку на плату.

Напомним:

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Автопроизводитель Honda Motor планирует потратить 40 млрд долларов на развитие электромобилей в течение следующего десятилетия - около 30 моделей электромобилей будут выпущены до 2030 года.