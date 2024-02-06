ExxonMobil, Bank of Cyprus и еще 6 компаний завершили выход из РФ в январе

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В январе 2024 года восемь международных компаний завершили процесс выхода с российского рынка путем продажи или ликвидации деятельности в РФ.

Об этом говорится в дайджесте о влиянии выхода иностранных компаний на экономику РФ от KSE Institute.

Так, Россию недавно покинули шведский производитель сетевых камер Axis Communications (ликвидация), крупнейшая банковско-финансовая группа Кипра - Bank of Cyprus (ликвидация), швейцарский поставщик институциональных брокерских услуг Banque Cramer & Cie SA (ликвидация), американский нефтяной гигант ExxonMobil (ликвидация), польский производитель горного оборудования Famur, французский глобальный поставщик автомобильной продукции Faurecia, немецкий поставщик автомобильной логистики GEFCO Group и гренландская рыболовная компания Royal Greenland.

"Похоже, что после 2 лет войны некоторые иностранные владельцы прекратили безуспешные попытки найти новых покупателей для своего бизнеса в России и начали выходить кардинальным способом путем полной ликвидации", - заявил исследователь Киевской школы экономики и руководитель проекта LeaveRussia.org Андрей Оноприенко.

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По состоянию на 6 февраля 2024 года, по данным KSE, 356 мировых компаний полностью вышли из России, а 1210 находятся в процессе выхода.

При этом большинство (2138 или 58%) международных компаний, которые имели связи с Россией по состоянию на начало 2022 года, продолжают вести бизнес на территории государства-агрессора.

Экономическая правда

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