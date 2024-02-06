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Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах Европы

Вторник, 6 февраля 2024, 13:38 - Алексей Павлыш
 
фото: мвд

Международная доставка водительских удостоверений отныне доступна в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии - в целом украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы.

Об этом сообщили в МВД.

В министерстве напомнили, что международную доставку водительских удостоверений запустили почти 4 месяца назад. На сегодня услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов в Польше - около 70%.

Эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

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Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее авторизоваться и выполнить следующие действия:

  • указать причину обмена удостоверения;
  • выбрать международную доставку;
  • ввести адрес получения заказа;
  • оплатить услугу.

Далее заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ на указанный адрес. Международная доставка осуществляется около 15 дней.

Экономическая правда

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