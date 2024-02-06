Удар дронов по НПЗ в Туапсе обвалил нефтепереработку "Роснефти" на 10%

Российские нефтеперерабатывающие компании в январе снизили производство на 4% по сравнению с январем прошлого года. Наибольшее падение зафиксировано в "Роснефти", чей завод в ночь на 25 января атаковали украинские дроны.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила российская газета "Коммерсант".

Компания сократила переработку нефти на 10% год к году – примерно до 170 тыс тонн в сутки. Это связано, прежде всего, с остановкой нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, куда прилетели дроны.

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, его построили еще в 1929 году. Мощность составляет 12 млн тонн нефти в год, или 240 тыс баррелей в сутки. Он производит моторное топливо, мазут, вакуумный газойль и дизельное горючее с высоким содержанием серы.

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Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

Напомним:

В ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае РФ. Местные жители сообщали о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

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По данным источников УП, нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками Службы безопасности.