Российские ученые одновременно работают на Западе и на российский ВПК – Trap Aggressor

фото: Trap Aggressor

Российские ученые участвуют в разработке технологий для российской оборонки, и при этом до сих пор получают финансирование из стран-партнеров Украины и являются желанными гостями на международных конференциях.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch.

Так, представители российских научных учреждений участвуют в международных научных конференциях, исследованиях и работах. По данным из открытых источников, такие мероприятия и научные работы, где присутствуют и к которым приобщены российские ученые, финансирует Национальный научный фонд Соединенных Штатов (U.S. National Science Foundation).

В частности, на сайте MDPI (одного из крупнейших издателей научных статей в мире, на котором публикуются и российские исследователи) указано, что одним из их доноров является именно U.S. National Science Foundation.

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"Кроме этого - и ряд популярных международных учреждений, среди которых Совет по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады (NSERC), Европейский исследовательский совет (ERC), Британский Национальный институт исследований в области здравоохранения (NIHR) и другие", - говорится в статье.

Trap Aggressor выделяет российские институты, работники которых продолжают так или иначе расти в сфере науки благодаря U.S. National Science Foundation.

В частности, Московский физико-технический институт (МФТИ) тесно сотрудничает с ВПК России. Именно в МФТИ разработали системы для беспилотников для российских военных, в результате чего этот институт получил награду от Министерства обороны РФ.

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Также в институте есть лаборатория, которая поддерживает российский военно-космический сектор.

МФТИ входит в состав структур российских учреждений, которые занимаются подготовкой специалистов для российского оборонно-промышленного комплекса и сотрудничает в исследовательских проектах с российской оборонной исследовательской организацией. Он уже находится под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Японии, Новой Зеландии.

"В этом институте ранее работал молодой и активный ученый Никита Косогоров. Во время полномасштабного вторжения (летом 2022 года) парень защитил диссертацию и начал работать в должности аспиранта Калифорнийского технического института.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину, Никита участвует в международных научных исследованиях по физике, касающихся черных дыр. Финансирование этих работ осуществляется на круглые суммы - 9 млн и 14 млн долл соответственно", - говорится в статье.

Расследователи также искореняют Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау российской академии наук. В нем продолжает работать научный сотрудник Александр Короткевич, профессор Университета Нью-Мехико.

Ученый продолжает публиковаться на ведущих научных ресурсах США, участвует в научном исследовании о волнах Стокса, финансирование которого осуществляется на сумму 23 млн долл.

Сам Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау имеет несколько направлений исследований, включая квантовые вычисления, которые используются и в военных технологиях. Находится под санкциями Украины, США, Канады.

Американское финансирование в рамках научных исследований получает и Антон Андреев, профессор Вашингтонского университета и сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех), научный сотрудник того же Института теоретической физики Ландау.

Он участвовал в двух научных исследованиях об эффекте Джозефсона, финансирование которых осуществлялось на грантовых условиях на сумму 16 млн долл, добавляет Trap Aggressor.

Кроме этого, аналитики, в частности, обращают внимание на Институт общей физики им. А. М. Прохорова российской академии наук. Он попал в блокировочный список санкций США против предприятий, поддерживающих российский оборонный сектор.

Научный сотрудник Института Прохорова Анатолий Звездин участвовал в научном исследовании о магнитооптике, которое финансировалось в рамках гранта на сумму 485 тыс долл.

Проект Trap Aggressor направил письмо в Национальный научный фонд Соединенных Штатов и спросил о том, почему мировое научное сообщество до сих пор приглашает российских исследователей к сотрудничеству, однако не получил ответа.

Экономическая правда