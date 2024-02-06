Канадский бизнес рассматривает возможности для инвестиций в транспортную отрасль Украины
Канадский бизнес рассматривает инвестиционные проекты по развитию транспортной отрасли Украины.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры по результатам встречи министра Александра Кубракова с послом Канады в Украине Натальей Цмоць.
Отмечается, что цель встречи - обсуждение основных приоритетов восстановления и развития транспортной отрасли Украины и привлечения частного капитала.
"Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества, в частности в рамках проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), который финансируется правительством Канады. Вместе с экспертами формируем и внедряем государственную политику в вопросах восстановления, регионального развития и децентрализации.
В то же время одним из инвестиционно привлекательных, даже несмотря на войну, остается транспортный сектор - фокусируем наше внимание на увеличении экспортных возможностей наземных и водных путей, причем как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе", - заявил Кубраков.
По словам министерства, на сегодня среди основных направлений для инвестиций в транспортной отрасли Канада рассматривает:
- железнодорожные перевозки, в частности мультимодальные;
- модернизация украинских черноморских портов;
- развитие наземных пунктов пересечения границы;
- содействие в быстром восстановлении гражданской авиации;
- кораблестроение.
Экономическая правда