Канадский бизнес рассматривает возможности для инвестиций в транспортную отрасль Украины

фото: мининфраструктуры

Канадский бизнес рассматривает инвестиционные проекты по развитию транспортной отрасли Украины.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры по результатам встречи министра Александра Кубракова с послом Канады в Украине Натальей Цмоць.

Отмечается, что цель встречи - обсуждение основных приоритетов восстановления и развития транспортной отрасли Украины и привлечения частного капитала.

"Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества, в частности в рамках проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), который финансируется правительством Канады. Вместе с экспертами формируем и внедряем государственную политику в вопросах восстановления, регионального развития и децентрализации.

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В то же время одним из инвестиционно привлекательных, даже несмотря на войну, остается транспортный сектор - фокусируем наше внимание на увеличении экспортных возможностей наземных и водных путей, причем как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе", - заявил Кубраков.

По словам министерства, на сегодня среди основных направлений для инвестиций в транспортной отрасли Канада рассматривает:

железнодорожные перевозки, в частности мультимодальные;

модернизация украинских черноморских портов;

развитие наземных пунктов пересечения границы;

содействие в быстром восстановлении гражданской авиации;

кораблестроение.

Экономическая правда

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