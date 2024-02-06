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Канадский бизнес рассматривает возможности для инвестиций в транспортную отрасль Украины

Вторник, 6 февраля 2024, 09:00 - Алексей Павлыш
 
фото: мининфраструктуры

Канадский бизнес рассматривает инвестиционные проекты по развитию транспортной отрасли Украины.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры по результатам встречи министра Александра Кубракова с послом Канады в Украине Натальей Цмоць.

Отмечается, что цель встречи - обсуждение основных приоритетов восстановления и развития транспортной отрасли Украины и привлечения частного капитала.

"Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества, в частности в рамках проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), который финансируется правительством Канады. Вместе с экспертами формируем и внедряем государственную политику в вопросах восстановления, регионального развития и децентрализации.

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В то же время одним из инвестиционно привлекательных, даже несмотря на войну, остается транспортный сектор - фокусируем наше внимание на увеличении экспортных возможностей наземных и водных путей, причем как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе", - заявил Кубраков.

По словам министерства, на сегодня среди основных направлений для инвестиций в транспортной отрасли Канада рассматривает:

  • железнодорожные перевозки, в частности мультимодальные;
  • модернизация украинских черноморских портов;
  • развитие наземных пунктов пересечения границы;
  • содействие в быстром восстановлении гражданской авиации;
  • кораблестроение.

Экономическая правда

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транспорт Минвосстановления Украина Канада
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