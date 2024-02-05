Еврокомиссия и IFC заключили соглашение об инвестгарантии для Украины: помогут привлечь полмиллиарда евро

Европейская Комиссия и Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка (IFC) подписали гарантийное соглашение о поддержке инвестиций, которые помогут обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно договору ЕС предоставит IFC финансовые гарантии на сумму до 90 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину в рамках Программы лучшего будущего IFC (BFP).

Ожидается, что мобилизованные инвестиции частного сектора в рамках программы достигнут более 500 млн евро в различных секторах, включая основную инфраструктуру и производство товаров, содействие декарбонизации и сохранение средств к существованию.

Реклама:

"Благодаря гарантии EFSD+ (Европейского фонда устойчивого развития) мы быстро движемся к внедрению инновационных и эффективных проектов и поддержке компаний частного сектора, выполняя наше обязательство по мобилизации частного капитала для поддержки экономики и восстановления Украины", - сказал вице-президент IFC в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Альфонсо Гарсиа Мора.

"Эта гарантия EFSD+ поможет восстановить инфраструктуру страны, поддержать ее бизнес-сектор и усилить устойчивость ее экономики, подтверждая обязательства Европейского Союза поддерживать Украину в это время кризиса", - добавил комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

В 2022 году IFC запустила Программу экономической устойчивости (ERA) стоимостью 2 млр долл для поддержки частного сектора Украины. С тех пор IFC предоставила финансирование на сумму более 650 млн долл и привлекла более 400 млн долл для поддержки технологического сектора, агробизнеса, важного экспорта и импорта, а также финансирования МСП.

Реклама:

Напоминаем:

По данным IFC и Всемирного банка, ключевые реформы могут помочь Украине привлечь до 130 миллиардов долларов частного финансирования на нужды восстановления.