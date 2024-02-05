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Кабмин объявил конкурс на должности в наблюдательный совет "Энергоатома"

Понедельник, 5 февраля 2024, 13:00 - Экономическая правда

Кабмин объявил о начале отбора на должности в наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом", который ранее превратили в акционерное общество.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий утвердил требования к независимым кандидатам на должности членов Наблюдательного Совета НАЭК "Энергоатом", а также утвердил объявление для проведения конкурсного отбора.

Конкурс продлится 3 2 февраля, до 4 марта.

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Среди требований к кандидатам, в частности указано:

  • Операционный или исполнительный опыт в компаниях, действующих в ядерной или смежной отрасли;
  • Опыт на руководящих исполнительных должностях (С level);
  • Владение украинским и английским языками - для граждан Украины, английским языком - для иностранцев;

Более подробный список требований и обязанностей можно увидеть в заявлении министерства экономики.

Напомним:

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В декабре Кабмин принял решение о преобразовании ГП "Энергоатом" в акционерное общество. 100% акций будет принадлежать государству, вся собственность "Энергоатома" сохранится.

Энергоатом Кабмин атомная энергетика
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