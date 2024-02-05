Кабмин объявил конкурс на должности в наблюдательный совет "Энергоатома"
Кабмин объявил о начале отбора на должности в наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом", который ранее превратили в акционерное общество.
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.
Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий утвердил требования к независимым кандидатам на должности членов Наблюдательного Совета НАЭК "Энергоатом", а также утвердил объявление для проведения конкурсного отбора.
Конкурс продлится 3 2 февраля, до 4 марта.
Среди требований к кандидатам, в частности указано:
- Операционный или исполнительный опыт в компаниях, действующих в ядерной или смежной отрасли;
- Опыт на руководящих исполнительных должностях (С level);
- Владение украинским и английским языками - для граждан Украины, английским языком - для иностранцев;
Более подробный список требований и обязанностей можно увидеть в заявлении министерства экономики.
Напомним:
В декабре Кабмин принял решение о преобразовании ГП "Энергоатом" в акционерное общество. 100% акций будет принадлежать государству, вся собственность "Энергоатома" сохранится.