Канада еще на два года продлила запрет на покупку жилья иностранцами

Дом в Торонто Getty Images

Канада продлила запрет на покупку жилья иностранцами еще на два года, поскольку цены на недвижимость начали расти, в частности в таких крупных городах, как Торонто и Ванкувер.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что правительство премьер-министра Джастина Трюдо приняло решение запретить неканадцам покупать жилую недвижимость в 2022 году, срок действия этой меры истекал 1 января 2025 года. Теперь срок действия запрета истекает 1 января 2027 года.

"Продолжая запрет на покупку жилья иностранцами, мы гарантируем, что дома будут использоваться для канадских семей, а не станут спекулятивным классом финансовых активов", - заявила в воскресенье министр финансов Христя Фриланд, добавив, что правительство обеспокоено тем, что жители страны будут вытеснены с местных рынков жилья.

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Правительство предусмотрело исключения для неканадцев, которые покупают свободные земельные участки или жилую недвижимость под застройку.

Также существуют льготы для иностранных студентов и лиц, имеющих разрешение на работу, при условии, что они находятся в стране в течение длительного периода времени и еще не приобрели недвижимость.

Активность на рынке жилья начала расти в последнее время, когда стало понятно, что Банк Канады может снизить процентные ставки в этом году, добавляет Bloomberg.

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Базовая цена на жилье в декабре 2023 года составляла 730 400 канадских долларов (542 500 долларов США) - это на 36% больше, чем пять лет назад.

Экономическая правда