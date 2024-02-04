В Турции может измениться политика по инфляции, на фоне ухудшения ожидаемых показателей
Ежемесячная инфляция в Турции в январе, вероятно, подскочила больше всего с лета. Это может изменить политику нового главы центробанка на более жесткую.
Об этом сообщает Bloomberg.
По оценкам, потребительские цены за январь могут вырасти до 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем, после пяти месячных падений подряд.
Результатом этого может стать изменение политики новоизбранного председателя центробанка Турции и привести к повышению учетных ставок.
Отдельный опрос Bloomberg показал, что годовой рост цен несколько снизился до 64,6% с 64,8% в предыдущем месяце.
Председатель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан внезапно подала в отставку в пятницу 3 января поздно вечером, как сообщает DW.
Прошлая команда Центробанка заявляла о "завершении цикла жесткой монетарной политики".
Как отмечается, январские данные будут ключевыми для определения того, останется ли инфляция на прогнозируемом пути центрального банка. Если месячные цены значительно превзойдут ожидания аналитиков, это может побудить к пересмотру прогнозов в сторону повышения и, возможно, к пересмотру процентной политики.
Напомним:
В августе 2023 года годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%, что оказало давление на центральный банк с целью дальнейшего повышения процентных ставок.