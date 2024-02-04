В Турции может измениться политика по инфляции, на фоне ухудшения ожидаемых показателей

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Ежемесячная инфляция в Турции в январе, вероятно, подскочила больше всего с лета. Это может изменить политику нового главы центробанка на более жесткую.

Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам, потребительские цены за январь могут вырасти до 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем, после пяти месячных падений подряд.

Результатом этого может стать изменение политики новоизбранного председателя центробанка Турции и привести к повышению учетных ставок.

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Отдельный опрос Bloomberg показал, что годовой рост цен несколько снизился до 64,6% с 64,8% в предыдущем месяце.

Председатель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан внезапно подала в отставку в пятницу 3 января поздно вечером, как сообщает DW.

Прошлая команда Центробанка заявляла о "завершении цикла жесткой монетарной политики".

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Как отмечается, январские данные будут ключевыми для определения того, останется ли инфляция на прогнозируемом пути центрального банка. Если месячные цены значительно превзойдут ожидания аналитиков, это может побудить к пересмотру прогнозов в сторону повышения и, возможно, к пересмотру процентной политики.

Напомним:

В августе 2023 года годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%, что оказало давление на центральный банк с целью дальнейшего повышения процентных ставок.