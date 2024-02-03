В 2023 году около 40 тысяч предпринимателей искали для привлечения фриланс-работников
Среди украинских предприниматели растет спрос на услуги фрилансеров.
Об этом рассказали во фриланс сервисе Freelancehunt.
Как отмечается, на рынке труда - только 21% компаний готовы предложить гибридный или удаленный формат работы.
В то же время у специалистов ситуация противоположная, потому что они хотят работать удаленно или иметь гибридный график - таких оказалось 75%.
Эти данные предоставила платформа Work.ua. Тренд на рынке сейчас задают специалисты, а работодатели будут адаптироваться, поэтому прогнозируется, что спрос на фрилансеров будет только расти.
Более половины украинских предпринимателей, принявших участие в исследовании Freelancehunt, работают с фрилансерами уже более 4 лет. Также четверть заказчиков (24,24%) нанимает на фрилансе более 60% сотрудников для своих проектов.
С каждым годом увеличивается количество тех, кто сотрудничает со специалистами в формате фриланса. Это подтверждают и аналитические данные: 87,3% заказчиков довольны качеством работы фрилансеров, а 91,1% уверенно утверждает, что именно фрилансеры помогают им развивать бизнес.
Экономическая правда