В 2023 году около 40 тысяч предпринимателей искали для привлечения фриланс-работников

Среди украинских предприниматели растет спрос на услуги фрилансеров.

Об этом рассказали во фриланс сервисе Freelancehunt.

Как отмечается, на рынке труда - только 21% компаний готовы предложить гибридный или удаленный формат работы.

Freelancehunt

В то же время у специалистов ситуация противоположная, потому что они хотят работать удаленно или иметь гибридный график - таких оказалось 75%.

Реклама:

Эти данные предоставила платформа Work.ua. Тренд на рынке сейчас задают специалисты, а работодатели будут адаптироваться, поэтому прогнозируется, что спрос на фрилансеров будет только расти.

Более половины украинских предпринимателей, принявших участие в исследовании Freelancehunt, работают с фрилансерами уже более 4 лет. Также четверть заказчиков (24,24%) нанимает на фрилансе более 60% сотрудников для своих проектов.

С каждым годом увеличивается количество тех, кто сотрудничает со специалистами в формате фриланса. Это подтверждают и аналитические данные: 87,3% заказчиков довольны качеством работы фрилансеров, а 91,1% уверенно утверждает, что именно фрилансеры помогают им развивать бизнес.

Реклама:

Экономическая правда