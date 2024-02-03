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В 2023 году около 40 тысяч предпринимателей искали для привлечения фриланс-работников

Суббота, 3 февраля 2024, 14:34 - Экономическая правда

Среди украинских предприниматели растет спрос на услуги фрилансеров.

Об этом рассказали во фриланс сервисе Freelancehunt.

Как отмечается, на рынке труда - только 21% компаний готовы предложить гибридный или удаленный формат работы. 

 
Freelancehunt

В то же время у специалистов ситуация противоположная, потому что они хотят работать удаленно или иметь гибридный график - таких оказалось 75%. 

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Эти данные предоставила платформа Work.ua. Тренд на рынке сейчас задают специалисты, а работодатели будут адаптироваться, поэтому прогнозируется, что спрос на фрилансеров будет только расти.  

Более половины украинских предпринимателей, принявших участие в исследовании Freelancehunt, работают с фрилансерами уже более 4 лет. Также четверть заказчиков (24,24%) нанимает на фрилансе более 60% сотрудников для своих проектов. 

С каждым годом увеличивается количество тех, кто сотрудничает со специалистами в формате фриланса. Это подтверждают и аналитические данные: 87,3% заказчиков довольны качеством работы фрилансеров, а 91,1% уверенно утверждает, что именно фрилансеры помогают им развивать бизнес. 

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Экономическая правда

работа рынок труда
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