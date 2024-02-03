Сомалийские пираты, похоже, возвращаются, на фоне атак хуситов
В то время, когда ВМС коалиции стран Запада борется против нападений хуситов, на горизонте появляется новая угроза возвращения сомалийских пиратов.
Об этом сообщает Bloomberg.
В декабре 2023 года сомалийские пираты захватили свое первое судно за последние шесть лет.
Как отмечается, Британское управление морских торговых операций, обеспечивающее связь между британским флотом и торговыми судами, предупредило, что в Индийском океане действуют две так называемые пиратские группы.
Это произошло после того, как на выходных охранники товарного судна перестреляли небольшой катер примерно в 700 милях к юго-востоку от Омана - далеко от места, где происходят нападения хуситов.
Аналитики говорят, что последнее возрождение вряд ли ознаменует полномасштабное повторение той эпохи, 10-12 лет назад, когда сомалийские пираты пугали весь мир, отчасти из-за более совершенных технологий и того факта, что использование вооруженной охраны сейчас гораздо более распространено.
Напомним:
Сомалийские пираты действовали в пределах Красного моря и побережья океана. В 2011 году пираты нанесли ущерб на 7 миллиардов долларов.