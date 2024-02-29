EA уволит почти 700 работников и сократит "массовые онлайн-сообщества"

Компания Electronic Arts планирует уволить 670 своих работников - около 5%. Кроме этого ЕА вдвое уменьшит "массовые онлайн-сообщества".

Об этом сообщает IGN.

В записке, направленной сотрудникам, генеральный директор Эндрю Уилсон заявил, что EA реагирует на "ускорение трансформации отрасли, где потребности и мотивация игроков значительно изменились".

EA также заявила, что планирует отойти от разработки игр на основе лицензированной интеллектуальной собственности, поскольку она "не будет успешной в меняющейся индустрии".

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Впрочем, это не повлияет на игры, над которыми уже работает компания - Black Panther, Iron Man и Star Wars.

По словам Уилсона, EA вдвое уменьшит "массовые онлайн-сообщества" и отменит некоторые игры о спорте. Хотя Уилсон не сказал о конкретно каких играх идет речь, вероятно, это о двух мобильных играх: F1 Mobile Racing и MLB Tap Sports, пишет IGN.