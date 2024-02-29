В Украине третьи сутки подряд фиксируется профицит электроэнергии: излишки покупает Польша

В Украине третьи сутки подряд фиксируют профицит электроэнергии - излишки передавались в Польшу, в дневные часы частично ограничивается производство электроэнергии ВИЭ.

Об этом говорится в сообщениях "Укрэнерго" и Минэнерго.

Отмечается, что в среду благодаря стабильно теплой и солнечной погоде в энергосистеме в дневные часы образовался профицит (избыток) электроэнергии.

"Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 11:00 до 16:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 988 МВт-ч", - заявили в "Укрэнерго".

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При этом общая пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса.

Добавляется, что в среду вечером РФ снова обстреляла высоковольтную подстанцию в восточном регионе, есть повреждения оборудования.

"Детальный осмотр и аварийно-восстановительные работы будут проводиться в зависимости от ситуации с безопасностью, после разрешения военных", - говорится в сообщении.

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Также на востоке в среду вечером была включена в работу после ремонта высоковольтная линия 330 кВ, которая была повреждена артобстрелами. На другой поврежденной при боевых действиях высоковольтной линии в этом регионе зафиксирована кража более 1 км провода.

На одной из подстанций в центральном регионе восстановили работу части оборудования, поврежденного при обстрелах. Это повысило надежность питания потребителей в области.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 374 населенных пункта. В результате обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго и обесточивание потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

При этом по техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, продолжаются ремонтные работы

Также отмечается, что потребление электроэнергии продолжает постепенно уменьшаться. Так, 28 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован между 18:00 и 19:00. Он был на 1% ниже, чем во вторник 27 февраля.

29 февраля, по состоянию на 10:00, уровень потребления электроэнергии находится на том же уровне, что и 28 февраля.

Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется. В среду, с 11:00 до 14:00, из-за возникновения в системе профицита электроэнергии, ограничивалась работа электростанций на ВИЭ.

Экспорт в четверг осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 4 795 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 370 МВт.

Импорт осуществляется в основном в дневные и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы, Румынии. Общий объем 2 497 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 737 МВт.

Экономическая правда