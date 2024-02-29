Нефть дешевеет из-за спроса в США и опасений относительно процентных ставок

Цены на нефть в четверг продолжили снижение после того, как больший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США вызвал беспокойство по поводу медленного спроса, а признаки того, что процентные ставки в США могут остаться повышенными, усилили давление.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 14 центов, или на 0,2%, до 83,54 доллара за баррель к 04:20 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 4 цента, или 0,1%, до 78,50 доллара за баррель.

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Запасы сырой нефти в США выросли, в то время как запасы бензина и дистиллятов упали на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работали на уровне ниже сезонных минимумов из-за запланированных и незапланированных перебоев, сообщило в среду Управление энергетической информации.

По данным EIA, запасы сырой нефти росли пятую неделю подряд, увеличившись на 4,2 млн баррелей до 447,2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 23 февраля, по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Reuters, которые прогнозировали рост на 2,7 млн баррелей.

"Большие запасы усилили беспокойство инвесторов из-за медленной экономики и снижения спроса на нефть в США", - сказал сырьевой аналитик Rakuten Securities Сатору Йошида.

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"Ожидание отложенного снижения ставок в США также повлияло на рыночные настроения, поскольку это может подорвать спрос на нефть", - добавил он.

Трейдеры уже снизили ожидания по снижению процентных ставок в США после ряда данных, включая высокие показатели индекса потребительских цен и индекса цен производителей. Они ожидают, что цикл смягчения начнется в июне, по сравнению с началом 2024 года, когда ставки делались на март.

"Поскольку перспективы спроса остаются неопределенными, мы считаем, что ОПЕК продолжит текущее соглашение о поставках до конца второго квартала", - отмечают аналитики ANZ Дэниел Хайнс и Сони Кумари в своей записке для клиентов.

Экономическая правда