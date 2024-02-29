Reliance и Disney объединяют медиа-активы в Индии для создания компании стоимостью $8,5 миллиардов 

Крупнейший конгломерат Индии Reliance Industries и Walt Disney объявили о слиянии своих индийских телевизионных и стриминговых медиаактивов, создав новую компанию в сфере развлечений, стоимостью 8,5 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Reliance вложит 1,4 млрд долл в объединенную компанию, причем компания будет владеть более 63% акций, а остальное будет принадлежать Disney.

Для Disney это слияние стало следствием длительной борьбы за прекращение оттока пользователей из ее стримингового бизнеса в Индии, который обескровливается, и финансового напряжения, вызванного миллиардными выплатами за права на трансляции матчей по крикету в Индии.

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В результате слияния индийский бизнес американского гиганта индустрии развлечений оценивается в около 3 млрд долл, что намного ниже оценки примерно в 15 млрд долл, когда Disney приобрела его в рамках сделки с Fox в 2019 году.

Объединенная компания Reliance-Disney будет иметь 120 телеканалов и две платформы для онлайн вещания, а также телевизионные и стриминговые права на ключевые турниры по крикету в стране с бешеной приверженностью к этому виду спорта.

Добавляется, что объединенная компания будет иметь более 750 млн зрителей по всей Индии, а также обслуживать индийскую диаспору во всем мире.

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Экономическая правда.