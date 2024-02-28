Объем экспорта дизтоплива из российских портов в феврале упал почти на 20%

В феврале экспорт дизтоплива и газойля из российских портов сократился на 19% по сравнению с январем, до 3,79 миллиона тонн. Суточный экспорт также снизился на 14%, до 975 тысяч баррелей в день.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сокращение экспорта частично объясняется высокой базой сравнения. В январе, после отмены осеннего запрета на экспорт, российские нефтяные компании активно отгружали топливо, чтобы избавиться от излишков на внутреннем рынке.

Однако, определенную роль в уменьшении морских отгрузок сыграли атаки украинских БПЛА на российские НПЗ в январе и феврале, в частности:

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21 января был атакован газоперерабатывающий комплекс "Новатэк Усть-Луга" в Финском заливе. Производство дистиллятов здесь было восстановлено только 11 февраля.

25 января подверглась удару первичная установка переработки нефти на Туапсинском НПЗ "Роснефти".

3 февраля на НПЗ "Лукойла" была выведена из строя установка первичной переработки нефти.

9 февраля различной степени повреждения получили мощности Ильского и Афипского НПЗ, расположенных в Краснодарском крае.

В феврале большинство западных российских портов уменьшили объемы отгрузки дистиллятов. Крупнейший дизельный терминал в Приморске сократил экспорт с 2,21 миллиона тонн до 1,72 миллиона тонн. Поставки из Новороссийска уменьшились с 893 тысяч тонн до 686 тысяч тонн.

Перевалка дистиллятов на терминалах Туапсе сократилась с 410 тысяч тонн до 180 тысяч тонн, что, вероятно, связано с январской атакой на Туапсинский НПЗ, пишет издание.

В феврале отгрузки газойля не осуществлялись с терминалов Усть-Луги, тогда как в январе на экспорт оттуда было отправлено 95 тысяч тонн продукта.

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