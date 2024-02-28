Литва выделила более 300 тысяч евро на поддержку беженцев из Украины
Правительство Литвы согласилось выделить дополнительно 326 тысяч евро на поддержку беженцев из Украины.
Об этом сообщает издание TV3.
304 тысячи евро будет потрачено в феврале 2024 года. Среди них 160 тысяч евро на стационарный социальный уход, 130 тысяч евро на единовременное пособие на обустройство в муниципалитете и компенсацию за обучение ребенка и 14 тысяч евро на институциональный социальный уход.
Еще 21 861 евро будет выделено на возмещение расходов на проживание украинцев, понесенных Вильнюсской университетской больницей в октябре-декабре 2023 года.
Напомним:
Литва предоставляет беженцам Украины статус временной защиты. Он дает право на образование, медицинское страхование и постоянное проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальную помощь. По состоянию на март 2023 года в Литве зарегистрировано около 42 тысяч украинских беженцев.