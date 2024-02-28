Украина получила более 700 миллионов долларов от Всемирного банка

В госбюджет Украины поступило 760 миллионов долларов в виде гранта на безвозвратной основе. Это второй транш в рамках Шестого дополнительного финансирования проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии (465 и 295 миллионов долларов соответственно).

Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и оплату труда педагогов.

Реклама:

В 2024 году Украина получила уже около 1,2 миллиарда долларов внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка. Из них почти 75% - гранты.