Суд Гонконга рассмотрит дело о ликвидации китайского застройщика Country Garden

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Высокий суд Гонконга рассмотрит заявление кредитора о ликвидации одного из крупнейших застройщиков в Китае Country Garden, которая в 2023 году допустила дефолт по своим долларовым облигациям.

Об этом пишет Bloomberg.

Первое слушание назначено на 17 мая.

Заявление о ликвидации застройщика подала компания Ever Credit, подразделение гонконгского производителя ламината Kingboard Holdings.

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Отмечается, что Country Garden не смог выплатить ей выплатить долг на сумму около 1,6 млрд гонконгских долларов (204 млн долл) плюс начисленные проценты.

В процессе будет участвовать судья Линда Чан, которая в январе приняла решение о ликвидации еще одного крупного застройщика - Evergrande.

Country Garden заявила, что "радикальные действия" одного кредитора не окажут существенного влияния на ее деятельность и общую реструктуризацию зарубежного долга.

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В последние месяцы компания предприняла шаги для решения своих проблем с долгом, в частности полностью погасила местные облигации на 800 млн юаней (111 млн долл) и продала долю в операторе торгового центра за 3,07 млрд юаней, чтобы профинансировать реструктуризацию офшорного долга, пишет Bloomberg.

Country Garden объявил дефолт по долларовым облигациям в октябре 2023 года.

По данным Bloomberg, в обращении находятся офшорные бонды компании на сумму около 10 млрд долл.

Агентство подчеркивает, что проблемы Country Garden усугубляют кризис в сфере недвижимости, который, в свою очередь, давит на экономику.

На пике развития на этот сектор приходилось около 20% ВВП Китая. Однако кризис в сфере недвижимости, а также медленный рост экономики Китая стали причиной недоверия инвесторов к китайскому фондовому рынку.

В 2023 году чистые иностранные вложения в китайские акции сначала росли, а затем упали почти на 90%, с 235 млрд юаней (33 млрд долл) на пике в августе до всего 30,7 млрд (4,35 млрд долл) на конец декабря, добавляет Financial Times.

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Экономическая правда