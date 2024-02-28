Суд Гонконга рассмотрит дело о ликвидации китайского застройщика Country Garden
Высокий суд Гонконга рассмотрит заявление кредитора о ликвидации одного из крупнейших застройщиков в Китае Country Garden, которая в 2023 году допустила дефолт по своим долларовым облигациям.
Об этом пишет Bloomberg.
Первое слушание назначено на 17 мая.
Заявление о ликвидации застройщика подала компания Ever Credit, подразделение гонконгского производителя ламината Kingboard Holdings.
Отмечается, что Country Garden не смог выплатить ей выплатить долг на сумму около 1,6 млрд гонконгских долларов (204 млн долл) плюс начисленные проценты.
В процессе будет участвовать судья Линда Чан, которая в январе приняла решение о ликвидации еще одного крупного застройщика - Evergrande.
Country Garden заявила, что "радикальные действия" одного кредитора не окажут существенного влияния на ее деятельность и общую реструктуризацию зарубежного долга.
В последние месяцы компания предприняла шаги для решения своих проблем с долгом, в частности полностью погасила местные облигации на 800 млн юаней (111 млн долл) и продала долю в операторе торгового центра за 3,07 млрд юаней, чтобы профинансировать реструктуризацию офшорного долга, пишет Bloomberg.
Country Garden объявил дефолт по долларовым облигациям в октябре 2023 года.
По данным Bloomberg, в обращении находятся офшорные бонды компании на сумму около 10 млрд долл.
Агентство подчеркивает, что проблемы Country Garden усугубляют кризис в сфере недвижимости, который, в свою очередь, давит на экономику.
На пике развития на этот сектор приходилось около 20% ВВП Китая. Однако кризис в сфере недвижимости, а также медленный рост экономики Китая стали причиной недоверия инвесторов к китайскому фондовому рынку.
В 2023 году чистые иностранные вложения в китайские акции сначала росли, а затем упали почти на 90%, с 235 млрд юаней (33 млрд долл) на пике в августе до всего 30,7 млрд (4,35 млрд долл) на конец декабря, добавляет Financial Times.
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Экономическая правда