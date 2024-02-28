Обновление электронного суда: украинцы смогут обратиться в суд онлайн

В Украине продолжается работа над обновлением электронного суда, которое должно упростить документооборот, ускорить рассмотрение дел судами и облегчить коммуникацию между участниками процесса. В частности, украинцы смогут обратиться в суд онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Работаем над обновлением электронного суда, это упростит документооборот, ускорит рассмотрение дел судами и облегчит коммуникацию между участниками процесса", — говорится в сообщении.

Основой трансформации служит Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, благодаря которой сейчас доступны онлайн-сервисы, такие, как электронный кабинет, судебные заседания онлайн и контакт-центр.

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Обновленный электронный суд предоставит украинцам возможность:

- Обращаться в суд онлайн, без почтовой корреспонденции и лишних поездок;

- получать судебные решения в электронной форме;

- оплачивать штрафы, вносить и возвращать судебный сбор и залоги;

- знакомиться с материалами электронного судебного дела.

Часть этих услуг будет доступна в приложении "Дія".

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