Все разделы
Укр / Рус

Обновление электронного суда: украинцы смогут обратиться в суд онлайн

Среда, 28 февраля 2024, 12:45 - Артур Крыжный

В Украине продолжается работа над обновлением электронного суда, которое должно упростить документооборот, ускорить рассмотрение дел судами и облегчить коммуникацию между участниками процесса. В частности, украинцы смогут обратиться в суд онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Работаем над обновлением электронного суда, это упростит документооборот, ускорит рассмотрение дел судами и облегчит коммуникацию между участниками процесса", — говорится в сообщении.

Основой трансформации служит Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, благодаря которой сейчас доступны онлайн-сервисы, такие, как электронный кабинет, судебные заседания онлайн и контакт-центр.

Реклама:

Обновленный электронный суд предоставит украинцам возможность:

- Обращаться в суд онлайн, без почтовой корреспонденции и лишних поездок;
- получать судебные решения в электронной форме;
- оплачивать штрафы, вносить и возвращать судебный сбор и залоги;
- знакомиться с материалами электронного судебного дела.

Часть этих услуг будет доступна в приложении "Дія".

Реклама:
Минцифра суд Дія
Реклама:
Материалы по теме
Правительство сделало шаг к будущему внедрению Европейского цифрового кошелька 27 февраля 2024, 17:16
В "Дії" появятся дипломы и аттестаты 26 февраля 2024, 16:51
Почти 70 украинских провайдеров получили 700 тысяч евро на восстановление интернета на освобожденных территориях 26 февраля 2024, 11:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте